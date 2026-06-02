Людям надоела чопорная классика, поэтому эспадрильи стали глотком свежего воздуха, к тому же они как нельзя хорошо подходят для теплой погоды. Об этом НСН рассказал международный эксперт по стилю Александр Белов.

Популярная у членов королевских семей обувь вновь стала трендом летом 2026 года, пишет журнал Vogue. В моду вернулись эспадрильи на танкетке, которые 45 лет назад в том числе носила принцесса Диана. Так, в июле 1981 года она посетила турнир по поло в Виндзорском Большом парке в этой модели обуви красного цвета. Белов раскрыл, почему такая обувь вернулась в моду.