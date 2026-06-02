«Устали от чопорности»: Почему обувь в стиле принцессы Дианы вернулась в моду
Эспадрильи на танкетке в стиле принцессы Уэльской хорошо сочетаются с летней легкой одеждой, заявил НСН Александр Белов.
Людям надоела чопорная классика, поэтому эспадрильи стали глотком свежего воздуха, к тому же они как нельзя хорошо подходят для теплой погоды. Об этом НСН рассказал международный эксперт по стилю Александр Белов.
Популярная у членов королевских семей обувь вновь стала трендом летом 2026 года, пишет журнал Vogue. В моду вернулись эспадрильи на танкетке, которые 45 лет назад в том числе носила принцесса Диана. Так, в июле 1981 года она посетила турнир по поло в Виндзорском Большом парке в этой модели обуви красного цвета. Белов раскрыл, почему такая обувь вернулась в моду.
«Эспадрильи – это очень удобно, особенно на лето. Эта обувь навеяна таким яхтенным стилем и часто носится в теплую погоду. Я думаю, что сейчас идет тренд на уход от чопорной классики. Люди уже попробовали лоферы, кеды и им хочется чего-то нового. Как итог сейчас такой новый тренд – эспадрильи. Они сочетаются с какими-то летними брюками из хлопка, с шортами, с какими-то легкими вещами из льна. Вообще сегодня главное, чтобы обувь была чистая, опрятная и светлая», - отметил он.
Ранее основатель портала SuperJob Алексей Захаров раскрыл НСН, что японцы придут в офис в костюме и галстуке, даже если официально разрешено надеть шорты, однако в России все более свободных нравов.
