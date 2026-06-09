«Услуги стилистов сейчас все более востребованы, и часто обращаются с запросом на подбор именно выпускного наряда. Если раньше обращались только артисты и бизнесмены, понимая, что это премиальная услуга, то сейчас многие понимают, что стилист поможет подобрать такой наряд, который потом будет носиться много раз. Ну и хорошо бы, чтобы такой наряд хорошо сидел. Для этого нужен профессионал. Кроме того, важно, чтобы цвет, фактура и материал шли выпускнику. Все хотят, чтобы образ выглядел дорого, при этом неважно, на какую сумму он куплен. Можно также пойти в премиальный бутик и купить что-то очень дорогое, но совершенно тебе не подходящее», - рассказал он.

Ранее дизайнер Игорь Гуляев заявил в пресс-центре НСН, что сегодня выросло другое поколение молодежи, которое не хочет той пышности, что была в моде раньше, и может собрать себе стильный образ на выпускной из абсолютно простых и базовых вещей.

