«Стилисты активно этот сегмент используют, потому что винтаж всегда актуален, особенно в правильной подборке. Сегодня у нас очень много магазинов, где продается одежда «второй руки». Молодежь сегодня не задумывается над тем, что это секонд-хенд, они просто ищут себе что-то уникальное и необычное для создания образа. Поэтому да, это стало актуальным, таких магазинов много по всей стране. Но это не означает, что новую одежду не покупают, просто молодежь одевается вкусно, ищут дополнительные детали, стилистику. Это больше молодежь, так как им еще важна и цена», - отметил он.

По его словам, этот тренд в меньшей степени связан с экономией.

«Время не очень простое, люди экономят, но все равно есть люди, которые стараются купить что-то новое. Даже в СССР наши женщины старались купить то платье и те туфли, которые они хотели. Сегодня кто-то использует секонд-хенды из-за экономии, но не могу сказать, что это общая тенденция для всех и по всей стране», - добавил собеседник НСН.

У российских артистов нет планки стиля, к которой нужно тянуться, они все с первых дней «звезды» с десятью стилистами, поэтому и проигрывают в вопросах вкуса западным селебрити. Однако несколько стильных звезд в России все же есть. Об этом НСН рассказал российский дизайнер Игорь Гуляев.

