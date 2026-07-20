Дизайнер Гуляев раскрыл, почему модники распробовали секонд-хенды
Игорь Гуляев заявил НСН, что молодежь сегодня не задумывается над тем, что это секонд-хенд, они просто ищут что-то уникальное и необычное для создания образа.
В России растет число магазинов, которые предлагают одежду «второй руки», так как мода на винтаж никуда не делась, а молодежь хочет выглядеть «вкусно» без огромных затрат, заявил НСН дизайнер Игорь Гуляев.
Согласно ThredUp Resale Report 2024, подготовленному совместно с GlobalData, мировой сегмент перепродажи одежды растет примерно в три раза быстрее традиционного фешен-ретейла. По прогнозу, к 2028 году его объем может достичь $350 млрд. По данным платформы, почти каждый второй покупатель начинает поиск нужного товара именно на сервисах перепродажи, пишут «Известия». Гуляев подтвердил такой тренд в модной индустрии.
«Стилисты активно этот сегмент используют, потому что винтаж всегда актуален, особенно в правильной подборке. Сегодня у нас очень много магазинов, где продается одежда «второй руки». Молодежь сегодня не задумывается над тем, что это секонд-хенд, они просто ищут себе что-то уникальное и необычное для создания образа. Поэтому да, это стало актуальным, таких магазинов много по всей стране. Но это не означает, что новую одежду не покупают, просто молодежь одевается вкусно, ищут дополнительные детали, стилистику. Это больше молодежь, так как им еще важна и цена», - отметил он.
По его словам, этот тренд в меньшей степени связан с экономией.
«Время не очень простое, люди экономят, но все равно есть люди, которые стараются купить что-то новое. Даже в СССР наши женщины старались купить то платье и те туфли, которые они хотели. Сегодня кто-то использует секонд-хенды из-за экономии, но не могу сказать, что это общая тенденция для всех и по всей стране», - добавил собеседник НСН.
У российских артистов нет планки стиля, к которой нужно тянуться, они все с первых дней «звезды» с десятью стилистами, поэтому и проигрывают в вопросах вкуса западным селебрити. Однако несколько стильных звезд в России все же есть. Об этом НСН рассказал российский дизайнер Игорь Гуляев.
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