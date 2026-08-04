Путин наградил артиста Баскова орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент Владимир Путин подписал указ о награждении народного артиста России Николая Баскова орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени. Об этом сообщает RT со ссылкой на текст документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
В указе подчеркивается, что высокая государственная награда вручена артисту-вокалисту и члену правления Международного союза деятелей эстрадного искусства за весомый вклад в развитие культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.
Ранее музыкант уже удостаивался звания народного артиста России в 2009 году. В его послужном списке также числятся медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, орден Дружбы и орден Почета.
Ранее Басков заявил, что получил 280 тысяч проклятий и угроз из-за поддержки СВО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Баранец: Россия навсегда отрезает Украину от Черного моря
- Скинни против оверсайз: Игорь Гуляев рассказал, когда россияне снова наденут узкие джинсы
- Суд признал Бандеру и Шухевича пособниками нацистов
- Основателя ЧВК «Ястреб» приговорили к 18 годам колонии
- Путин наградил артиста Баскова орденом «За заслуги перед Отечеством»
- Мигрантам с судимостью запретили получать гражданство РФ
- Онколог Сулиманов развеял три главных мифа о химиотерапии
- Разработчики назвали причины банкротства производителя телевизоров Irbis
- Россиян предупредили о развернутой против них сети по распространению фейков
- Григорий Заславский покинул пост ректора ГИТИС