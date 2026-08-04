Путин наградил артиста Баскова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении народного артиста России Николая Баскова орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени. Об этом сообщает RT со ссылкой на текст документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

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В указе подчеркивается, что высокая государственная награда вручена артисту-вокалисту и члену правления Международного союза деятелей эстрадного искусства за весомый вклад в развитие культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

Ранее музыкант уже удостаивался звания народного артиста России в 2009 году. В его послужном списке также числятся медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, орден Дружбы и орден Почета.

Ранее Басков заявил, что получил 280 тысяч проклятий и угроз из-за поддержки СВО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Светлана Ключкина
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