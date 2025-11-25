ПРАВИЛА ПОСТА: ПИТАНИЕ И МОЛИТВЫ

Основное правило питания заключается в том, что верующие в этот период отказываются от скоромной (происходящая от теплокровных животных) пищи (мясо, молочные продукты, яйца), рыбу и масло разрешается есть только в определенные дни. Также можно добавить в рацион морепродукты, овощи, фрукты и хлеб, крупы, семена, зелень, постные макароны.

Так, в понедельник, среду и пятницу ограничения самые строгие (запрещены рыба, вино и растительное масло, пища принимается один раз в день после вечерней службы), а во вторник, четверг, субботу и воскресенье разрешается пища с растительным маслом, в субботу и воскресенье — еще и рыба.

Также рыба разрешается в церковные праздничные дни, в том числе в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, который отмечается 4 декабря.

В целом горячая пища без масла разрешается в определенные дни: понедельники до 19 декабря (праздник Святого Николая) и дни сухоядения, в которые не запрещена термическая обработка. Какие блюда можно готовить во время поста? Подходят любые каши и блюда из круп, супы, а также грибы. Основным продуктов на время поста становятся овощи. Их можно запекать, тушить, делать салаты. Со 2 января в субботу и воскресенье рыба не рекомендуется, в понедельник и среду рекомендуется сухоядение.

Также этот пост знаменит и своими традиционными блюдами, которые принято готовить в определенные дни. В финальной части поста перед Сочельником верующие готовят вареные в меде зерна. Блюдо получило название «сочиво». Оно готовится из вареной пшеницы или риса, в блюдо добавляется мед, орехи, иногда изюм и другие сухофрукты.

Правила поста облегчаются по физическим показаниям, например, для беременных и кормящих женщин, для пожилых людей, а также для людей, у которых есть заболевания, включая язвы, диабет, панкреатит и другие хронические заболевания в стадии обострения.

Отмечается, что о мере строгости поста в каждом индивидуальном случае следует советоваться с врачом и духовным наставником.

Но не стоит забывать, что во время поста происходит и духовное очищение, а телесное – лишь его метафора.

В этот период нужно думать о ценностях, не засорять сознание бытовыми вещами: размышлять о Боге, о бессмертной душе, о близких людях, о грехах и их искуплении. Во время поста верующие отказываются от развлечений и вредных привычек. Не стоит ссориться с родными, друзьями и знакомыми. Также принято отложить венчание, свадьбу и шумные торжества на другое время.

Никаких особых правил домашней молитвы в Рождественском посту нет. Но в это время читаются утренние и вечерние молитвы, правило перед Причастием (включая чтение канонов и молитв ко Причащению) и акафисты в дни церковных торжеств.

Чаще всего читается «Молитва Господня» (Отче наш). Священнослужители предупреждают, что механическое прочтение не приблизит человека к таинству, важна сосредоточенность, внимание человека и смирение его сердца.