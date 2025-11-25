Рождественский пост 2025-2026: история, запреты и календарь питания
В последние дни года у православных христиан начинается Рождественский пост, он продлится с 28 ноября по 6 января. В материале НСН – история поста, что можно и нельзя делать в этот период, календарь питания и советы верующим.
Приближается знаменательное время для всех православных верующих – Рождественский пост. Он станет финальным из четырех многодневных постов в году и продлится 40 дней – с 28 ноября по 6 января 2026 года.
Ежегодно верующие заранее начинают готовить свои сердца к самому важному празднику - Рождеству. До самого Сочельника христиане воздерживаются от пищи, молятся, размышляют о своих поступках и духовно готовятся к торжеству. В материале НСН – значение поста, основные правила и советы священников.
ЗНАЧЕНИЕ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА
Пост, который дошел до наших дней, был установлен еще во времена ранних христиан, упоминается он еще в IV веке. Но изначально он длился всего несколько дней или неделю, а в XII веке решением константинопольского патриарха стал сорокадневным.
Рождественский (или Филиппов) пост считается нестрогим. Во многие дни даже по монастырскому уставу разрешена рыба. А главный его смысл кроется все-таки не в гастрономическом воздержании, а в том, чтобы через молитву и покаяние подготовить свою душу ко дню, когда вся Церковь будет вспоминать великое чудо, произошедшее две тысячи лет назад и изменившее жизнь всего человечества – рождение Христа. Пост завершается в Рождественскую ночь – на 7 января.
За несколько дней до наступления праздника пост усиливается, а последний предпраздничный день считается самым строгим, это и есть Сочельник.
Из-за продолжительности пост также иногда называется «малой Четыредесятницей» или Филиппов пост, так как начинается на следующий день после дня памяти апостола Филиппа.
Священник Вячеслав Ланский рассказал, что это время духовной подготовки к Рождеству Христову, когда человек через молитву, покаяние и добрые дела учится внутреннему очищению.
По его словам, пост помогает увидеть свое подлинное состояние и сделать шаги на пути духовного совершенствования. Он подчеркнул, что ограничения касаются не только питания, но и поведения — важно избегать раздражения, праздности и вредных привычек, уделяя внимание молитве и помощи ближним.
Священник пояснил, что Рождественский пост состоит из трех аспектов: духовного, душевного и телесного. Тело, по его словам, выводится из зоны комфорта трудом и умеренностью, душа требует внимания к своим эмоциям, а духовная жизнь основана на молитве и покаянии.
Ланский напомнил, что пост менее строгий, чем Великий: в некоторые дни разрешается рыба и немного вина.
ПРАВИЛА ПОСТА: ПИТАНИЕ И МОЛИТВЫ
Основное правило питания заключается в том, что верующие в этот период отказываются от скоромной (происходящая от теплокровных животных) пищи (мясо, молочные продукты, яйца), рыбу и масло разрешается есть только в определенные дни. Также можно добавить в рацион морепродукты, овощи, фрукты и хлеб, крупы, семена, зелень, постные макароны.
Так, в понедельник, среду и пятницу ограничения самые строгие (запрещены рыба, вино и растительное масло, пища принимается один раз в день после вечерней службы), а во вторник, четверг, субботу и воскресенье разрешается пища с растительным маслом, в субботу и воскресенье — еще и рыба.
Также рыба разрешается в церковные праздничные дни, в том числе в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, который отмечается 4 декабря.
В целом горячая пища без масла разрешается в определенные дни: понедельники до 19 декабря (праздник Святого Николая) и дни сухоядения, в которые не запрещена термическая обработка. Какие блюда можно готовить во время поста? Подходят любые каши и блюда из круп, супы, а также грибы. Основным продуктов на время поста становятся овощи. Их можно запекать, тушить, делать салаты. Со 2 января в субботу и воскресенье рыба не рекомендуется, в понедельник и среду рекомендуется сухоядение.
Также этот пост знаменит и своими традиционными блюдами, которые принято готовить в определенные дни. В финальной части поста перед Сочельником верующие готовят вареные в меде зерна. Блюдо получило название «сочиво». Оно готовится из вареной пшеницы или риса, в блюдо добавляется мед, орехи, иногда изюм и другие сухофрукты.
Правила поста облегчаются по физическим показаниям, например, для беременных и кормящих женщин, для пожилых людей, а также для людей, у которых есть заболевания, включая язвы, диабет, панкреатит и другие хронические заболевания в стадии обострения.
Отмечается, что о мере строгости поста в каждом индивидуальном случае следует советоваться с врачом и духовным наставником.
Но не стоит забывать, что во время поста происходит и духовное очищение, а телесное – лишь его метафора.
В этот период нужно думать о ценностях, не засорять сознание бытовыми вещами: размышлять о Боге, о бессмертной душе, о близких людях, о грехах и их искуплении. Во время поста верующие отказываются от развлечений и вредных привычек. Не стоит ссориться с родными, друзьями и знакомыми. Также принято отложить венчание, свадьбу и шумные торжества на другое время.
Никаких особых правил домашней молитвы в Рождественском посту нет. Но в это время читаются утренние и вечерние молитвы, правило перед Причастием (включая чтение канонов и молитв ко Причащению) и акафисты в дни церковных торжеств.
Чаще всего читается «Молитва Господня» (Отче наш). Священнослужители предупреждают, что механическое прочтение не приблизит человека к таинству, важна сосредоточенность, внимание человека и смирение его сердца.
А КАК ЖЕ НОВЫЙ ГОД?
Рождественский пост выпадает на период, когда весь мир отмечает Новый год. Священнослужители отмечают, что отказ от всего плотского не подразумевает уныния и печали. Воздерживаясь физически, ведя духовную работу, усиливая молитву, можно и нужно радоваться и наступающему году, и зиме, и грядущему Рождеству.
Новый год приходится на Рождественский пост, однако и постящиеся православные верующие смогут отметить праздник простыми и вкусными блюдами из рыбы. Об этом НСН заявил ресторатор, автор книг по русской национальной кухне, председатель Фонда сохранения русской кухни «Русская поварня» Максим Сырников.
«Напомню, что Новый год по новому стилю приходится на Рождественский пост, во время которого разрешено употреблять в пищу рыбу. Православный человек в это время не может позволить себе разносолы, естественно, никакого мяса, майонеза и яиц на столе быть не должно. Можно запечь рыбу с любыми овощами и постным маслом, приготовить красивую рыбную запеканку с луком и картофелем, это очень вкусно. Можно приготовить простой салат из рыбы, заранее посолить рыбу. Причем это вовсе не обязательно дорогие сорта рыбы — можно купить, например, скумбрию, камбалу, сельдь. А потом можно будет дождаться Рождества и Старого Нового года, сделать традиционные русские блюда — приготовить свинину, овсяные блины», — сказал он.
Традиции празднования Рождества в России очень устойчивые, сегодня этот праздник возрождается после богоборческого периода, чего нельзя сказать о Западе, где эти традиции разрушаются. Об этом НСН заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. В праздновании Нового года во время поста он призвал найти баланс.
«Отмечу, что имеет определенное значение календарная проблема: празднование Нового года выпадает на Рождественский пост, большая часть людей сконцентрирована на праздновании Нового года, а к моменту встречи Рождества многие люди считают, что они уже все отпраздновали. Радость, связанная с рождественским богослужением, с самим Рождеством, уже не такая яркая, однако большинство россиян находят оптимальный баланс между двумя праздниками. Но я бы хотел, чтобы мы в Рождество делились радостью с окружающими, помогали тем, кто нуждается. Кроме того, больше людей могли бы лично посетить праздничное богослужение, а не довольствоваться телевизионной трансляцией, лишая себя возможности разделить молитву в храме», — подытожил он.
