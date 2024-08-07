«Наушники, зарядка и пылесос»: Какие товары часто оказываются подделками на маркетплейсах
Доля нелегальной продукции в зависимости от категории товаров может варьироваться от нескольких до десятков процентов, отметил в эфире НСН Олег Павлов.
В категории электроники и бытовой техники чаще всего подделками на маркетплейсах оказываются такие товары, как наушники, колонки, зарядные устройства, пылесосы и фены, рассказал глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов в разговоре с НСН.
Ранее Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники предложила ужесточить методы борьбы с незаконным оборотом товаров на маркетплейсах. По данным «Ведомостей», предлагается, в частности, обязать маркетплейсы блокировать транзакции продавца в отношении всех товаров под брендом правообладателя, права которого были нарушены. Павлов отметил, что чаще всего подделки завозятся в РФ из азиатских стран.
«Если мы говорим именно про различную технику и электронику, то наибольшим образом подделкам подвержены различные аксессуары, такие как наушники, колонки, зарядные устройства, мелкая бытовая техника, фены, пылесосы. В этих категориях чаще встречаются подделки. Если мы говорим про более крупные вещи, такие как ноутбуки и смартфоны, то там речь идет, скорее, не о подделках, а о нелегальной продукции, которая не сертифицируется и ввозится без таможенных платежей. Основной канал – это азиатские страны, там налажено производство, есть необходимые мощности и компетенции, чтобы дешево и быстро производить подделки», - сказал Павлов.
Он отметил, что доля нелегальной продукции в зависимости от категории товаров может варьироваться от нескольких до десятков процентов.
«Под контрафактом понимаются как откровенные подделки, так и продукция, которая ввозится без согласия правообладателей. Иногда в эту категорию еще включаются товары, которые просто нелегально ввезены без уплаты таможенных сборов, сертификации… В зависимости от категории доля нелегальной продукции может варьироваться от нескольких процентов до десятков процентов. Если это откровенные подделки, то их, безусловно, становится меньше, но они присутствуют… Причем некоторые продавцы не стесняются указывать, что они продают именно подделку, добавляют в описание такие слова, как «реплика», «аналог». Это имеет место быть на маркетплейсах», - указал собеседник НСН.
Кроме того, Павлов рассказал, как вернуть деньги за товар-подделку.
«Стоит помнить, что при покупках в интернете у потребителей всегда есть базовое право отказаться от любой покупки в течение семи дней с момента ее получения. Главное, чтобы был сохранен товарный вид. Если товаром уже попользовались и только потом выяснилось, что есть признаки подделки, тогда нужно писать претензию продавцу, в случае отказа обращаться в суд. В целом по потребительским искам более 80% решений принимается в пользу граждан. Можно также написать заявление в правоохранительные органы. Деньги вернут», - добавил он.
Ранее председатель совета Ассоциации участников рынка электронной торговли Александр Ефимов сообщил НСН, что изменения Таможенного кодекса приведут к тому, что некоторые товары будет невыгодно завозить и продавать онлайн в России. Он отметил, что пока мера не затронет массовые категории продукции, передает «Радиоточка НСН».
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