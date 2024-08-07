«Наушники, зарядка и пылесос»: Какие товары часто оказываются подделками на маркетплейсах

В категории электроники и бытовой техники чаще всего подделками на маркетплейсах оказываются такие товары, как наушники, колонки, зарядные устройства, пылесосы и фены, рассказал глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов в разговоре с НСН.

Ранее Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники предложила ужесточить методы борьбы с незаконным оборотом товаров на маркетплейсах. По данным «Ведомостей», предлагается, в частности, обязать маркетплейсы блокировать транзакции продавца в отношении всех товаров под брендом правообладателя, права которого были нарушены. Павлов отметил, что чаще всего подделки завозятся в РФ из азиатских стран.