Страх перед властью: Как клиентов банков обманывают «прокуроры из-за решётки»

«Сбер» раскрыл новый способ мошенничества, когда злоумышленники представляются по телефону сотрудником прокуратуры и убеждают клиента перевести средства на счет, рассказывая о якобы ведущемся против него расследовании.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в эфире НСН объяснил, что нужно делать в подобных ситуациях.

«Клиенту банка нужно сказать на такие звонки: "Спасибо, я сам перезвоню в банк!" и положить трубку. Все это упирается с одной стороны в нашу собственную поражающую правовую безграмотность. Когда делаются звонки наугад, понятно, что проще всего попасть в кого-то из клиентов "Сбербанка". А по поводу того, что это сотрудник прокуратуры – если в нашей стране всегда насаждался страх перед государственными органами, то в следующий раз вам может позвонить еще какой-нибудь орган власти, который якобы занимается расследованиями», - рассказал он.