Страх перед властью: Как клиентов банков обманывают «прокуроры из-за решётки»
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в эфире НСН призвал руководство ФСИН зачистить свои учреждения от липовых колл-центров.
«Сбер» раскрыл новый способ мошенничества, когда злоумышленники представляются по телефону сотрудником прокуратуры и убеждают клиента перевести средства на счет, рассказывая о якобы ведущемся против него расследовании.
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в эфире НСН объяснил, что нужно делать в подобных ситуациях.
«Клиенту банка нужно сказать на такие звонки: "Спасибо, я сам перезвоню в банк!" и положить трубку. Все это упирается с одной стороны в нашу собственную поражающую правовую безграмотность. Когда делаются звонки наугад, понятно, что проще всего попасть в кого-то из клиентов "Сбербанка". А по поводу того, что это сотрудник прокуратуры – если в нашей стране всегда насаждался страх перед государственными органами, то в следующий раз вам может позвонить еще какой-нибудь орган власти, который якобы занимается расследованиями», - рассказал он.
Собеседник НСН добавил, что большинство мошеннических звонков поступает из тюрем от заключенных, представляющихся различными должностными лицами.
«Ну и давайте назовем вещи своими именами – пока правоохранительные органы не займутся проверкой заявлений того же самого "Сбербанка" по поводу того, что половина учреждений ФСИН не контролирует, что с их территории делаются звонки, мы так и будем рассуждать, почему людям звонят "прокуроры", "следователи", "сотрудники службы безопасности", которые почему-то находятся в местах не столь отдаленных. Но "Сбер" имеет самую большую базу физических лиц, и он открыто и очень мощно работает по этому направлению – против мошенничеств. Если вспомнить, то фактически только "Сбер" и добивался успехов, когда были мошенничества или были нарушения в части хранения персональных данных. Государственные правоохранительные органы ничего не делали или делали очень долго. А когда "Сбер" этим занимался, то добивался успеха быстро», - отметил он.
Ранее и «Сбер», и Центробанк РФ говорили о росте мошенничеств, использующих социальную инженерию. В частности, только с начала текущего года «Сбер» принял почти 3 миллиона обращений клиентов с заявлениями о попытках обмана, что вдвое выше, чем в 2019 году.
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