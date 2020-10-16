«Сбер» раскрыл новую схему мошенников
«Сбер» раскрыл новый способ мошенничества, когда мошенники представляются по телефону представителем прокуратуры и убеждают клиента перевести средства на счет, передает РИА Новости.
Как пояснили агентству в банке, позвонивший рассказывает о расследовании в отношении сотрудников банка и обещает, что скоро клиенту банка позвонят из прокуратуры. Затем уже этот «сотрудник прокуратуры» убеждает перевести деньги.
Ранее и «Сбер», и Центробанк РФ говорили о росте мошенничеств, использующих социальную инженерию. В частности, только с начала текущего года «Сбер» принял почти 3 миллиона обращений клиентов с заявлениями о попытках обмана, что вдвое выше, чем в 2019 году.
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