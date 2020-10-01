ФСИН просит три миллиарда рублей на борьбу с тюремными кол-центрами
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) запросит три миллиарда рублей для борьбы с телефонными мошенниками в тюрьмах и колониях. Об этом 1 октября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы.
По его словам, такую сумму тюремщики потратят на высокотехнологичное оборудование, которое сможет глушить сигнал сотовых операторов в местах лишения свободы.
В госкорпорации «Ростех», занимающейся цифровизацией учреждений ФСИН, изданию уточнили, что использовать постоянные генераторы помех пока не планируется — это может отразиться на здоровье сотрудников и заключенных. Речь пойдет о ситуативно работающих устройствах, которые создают помехи лишь в случае, когда находят в эфире устойчивый сигнал из кол-центра мошенников.
18 июля 2020 года мошеннический кол-центр обнаружили в московском СИЗО «Матросская тишина». Сидельцы обзванивали клиентов банков и пытались похитить у них денежные средства. Телефоны и интернет-модемы были спрятаны в специальных углублениях, которые отбывающие наказание выдалбливали на нарах и в мебели ложками. Для звонков заключенные использовали микрофоны или беспроводные гарнитуры мобильных телефонов. За пронос гаджетов заключенные платили взятки сотрудникам СИЗО, пишет телеканал 360.
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