ФСИН просит три миллиарда рублей на борьбу с тюремными кол-центрами

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) запросит три миллиарда рублей для борьбы с телефонными мошенниками в тюрьмах и колониях. Об этом 1 октября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы.

По его словам, такую сумму тюремщики потратят на высокотехнологичное оборудование, которое сможет глушить сигнал сотовых операторов в местах лишения свободы.