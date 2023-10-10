СК завершил дело о теракте и гибели военкора Татарского

Следственный комитет России объявил о завершении расследованиеяуголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге, при котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Обвиняемой по делу проходит Дарья Трепова.

Кроме того, к уголовной ответственности решено привлечь Дмитрия Касинцева. Ему следствие вменило укрывательство Треповой в своей квартире после произведённого взрыва. Касинцев находится под домашним арестом.

По данным СК РФ, подготовка теракта велась на территории Украины. Его целью организаторы ставили устрашение жителей и дискредитацию властей России. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в судебную инстанцию.