СК завершил дело о теракте и гибели военкора Татарского

Следственный комитет России объявил о завершении расследованиеяуголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге, при котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Обвиняемой по делу проходит Дарья Трепова.

Кроме того, к уголовной ответственности решено привлечь Дмитрия Касинцева. Ему следствие вменило укрывательство Треповой в своей квартире после произведённого взрыва. Касинцев находится под домашним арестом.

По данным СК РФ, подготовка теракта велась на территории Украины. Его целью организаторы ставили устрашение жителей и дискредитацию властей России. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в судебную инстанцию.

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Как уточняет СК, расследование в отношении организаторов теракта продолжается. Они объявлены в международный розыск и заочно арестованы в России. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», непосредственно убийство готовил гражданин Украины Юрий Денисов – он прибыл в РФ через Латвию.

По данным следствия, Дарья Трепова 2 апреля нынешнего года принесла на творческий вечер Татарского (Максима Фомина) взрывное устройство, закамуфлированное под статуэтку. После чего ее соучастник привел его в действие. Владлен Татарский погиб на месте, еще несколько человек пострадали.

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
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