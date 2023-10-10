СК завершил дело о теракте и гибели военкора Татарского
Следственный комитет России объявил о завершении расследованиеяуголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге, при котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Обвиняемой по делу проходит Дарья Трепова.
Кроме того, к уголовной ответственности решено привлечь Дмитрия Касинцева. Ему следствие вменило укрывательство Треповой в своей квартире после произведённого взрыва. Касинцев находится под домашним арестом.
По данным СК РФ, подготовка теракта велась на территории Украины. Его целью организаторы ставили устрашение жителей и дискредитацию властей России. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в судебную инстанцию.
Как уточняет СК, расследование в отношении организаторов теракта продолжается. Они объявлены в международный розыск и заочно арестованы в России. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», непосредственно убийство готовил гражданин Украины Юрий Денисов – он прибыл в РФ через Латвию.
По данным следствия, Дарья Трепова 2 апреля нынешнего года принесла на творческий вечер Татарского (Максима Фомина) взрывное устройство, закамуфлированное под статуэтку. После чего ее соучастник привел его в действие. Владлен Татарский погиб на месте, еще несколько человек пострадали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru