Белый дом заявил о «подчинении» ЕС политике Трампа после торговой сделки

Заключение нового торгового соглашения между США и Европейским союзом стало, по мнению представителей американской администрации, признанием ЕС приоритетов внешнеэкономической политики президента Дональда Трампа. Об этом заявил старший директор по борьбе с терроризмом в Совете нацбезопасности США Себастьян Горка в эфире телеканала Newsmax.

По словам Горки, соглашение стало знаковым примером того, как европейская сторона приняла принципы доктрины «Америка прежде всего».