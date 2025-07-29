Белый дом заявил о «подчинении» ЕС политике Трампа после торговой сделки

Заключение нового торгового соглашения между США и Европейским союзом стало, по мнению представителей американской администрации, признанием ЕС приоритетов внешнеэкономической политики президента Дональда Трампа. Об этом заявил старший директор по борьбе с терроризмом в Совете нацбезопасности США Себастьян Горка в эфире телеканала Newsmax.

По словам Горки, соглашение стало знаковым примером того, как европейская сторона приняла принципы доктрины «Америка прежде всего».

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Торговая сделка между Вашингтоном и Брюсселем была заключена 27 июля. Согласно достигнутым договоренностям, почти весь экспорт из ЕС в США будет облагаться пошлинами в размере 15%.

При этом существующие 50-процентные тарифы США на сталь и алюминий сохраняются, но в будущем их уровень может быть пересмотрен, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЕвропаСШАБелый Дом

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