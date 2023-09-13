«Следы ведут на Украину»: Военный эксперт Шурыгин обратился в полицию после угроз

Ранее стало известно, что Шурыгину 11 сентября позвонил неизвестный и пытался выяснить его местонахождение, а на следующее утро к нему приехал курьер, которого он не вызывал. Посыльный связался по видеосвязи со своим заказчиком и передал трубку Шурыгину для прояснения ситуации. На просьбу Шурыгина представиться заказчик назвал себя «наводчиком, который скоро направит дрон в его жилище». В ответ Шурыгин предложил сделать это прямо сейчас, вернул телефон курьеру и обратился в полицию.

«Угрозы связаны с моей профессиональной деятельностью, об этом вполне конкретно было сказано. Уголовное дело возбудили, да. Этим делом занимается МВД. У меня нет ответов, кому это может быть выгодно, поэтому дело и возбудили. Все следы ведут на Украину. Все это связано с моей позицией по ситуации Украине. Кто мне угрожает – не знаю, этим занимаются. В качестве защиты я просто пытаюсь понимать и смотреть, что происходит вокруг меня, других форм защиты у меня нет», - сказал собеседник НСН.

В апреле ряд военных экспертов и политологов в России получили странные посылки с гипсовыми статуэтками, похожими на ту, с помощью которой был убит военкор Владлен Татарский. СМИ писали, что одну из таких посылок получил Владислав Шурыгин, однако он опроверг эту информацию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

