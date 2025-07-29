Brent впервые с июня превысила $72 на фоне заявлений Трампа по Украине
Мировые цены на нефть демонстрируют рост: баррель Brent с поставкой в сентябре на торгах вечером во вторник подорожал более чем на 3% и впервые с 23 июня превысил отметку в $72, сообщает РИА Новости. По состоянию на 21:00 мск цена достигла $72,14.
Сентябрьские фьючерсы на американскую нефть марки WTI также выросли на 3,4% — до $68,98 за баррель. Октябрьский контракт на Brent, согласно данным торгов, прибавил 30,2% и достиг уровня $71,41.
Рост котировок совпал с заявлением президента США Дональда Трампа, который ранее в тот же день объявил о начале отсчета десятидневного срока для достижения перемирия на Украине.
Он также допустил введение новых санкций против России, заявив при этом, что не придает значения возможной реакции сырьевых рынков, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru