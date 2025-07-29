Brent впервые с июня превысила $72 на фоне заявлений Трампа по Украине

Мировые цены на нефть демонстрируют рост: баррель Brent с поставкой в сентябре на торгах вечером во вторник подорожал более чем на 3% и впервые с 23 июня превысил отметку в $72, сообщает РИА Новости. По состоянию на 21:00 мск цена достигла $72,14.

Сентябрьские фьючерсы на американскую нефть марки WTI также выросли на 3,4% — до $68,98 за баррель. Октябрьский контракт на Brent, согласно данным торгов, прибавил 30,2% и достиг уровня $71,41.