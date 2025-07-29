После атаки беспилотников в Сальске погиб мирный житель и двое саперов

В результате ночной атаки беспилотников в городе Сальск Ростовской области погибли три человека, среди них — один местный житель и двое саперов Росгвардии. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, удар повредил 11 частных домовладений и 10 многоквартирных домов, в которых пострадали 54 квартиры. Также зафиксированы разрушения нескольких нежилых объектов и двух легковых автомобилей.

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Ранее глава Сальского района Владимир Березовский сообщал о гибели двух сотрудников Росгвардии, участвовавших в разминировании.

Как уточнили в Минобороны РФ, в ночь на 29 июля над территорией Ростовской области были перехвачены 22 украинских беспилотника. Системы ПВО отразили атаки в Сальске, Каменске-Шахтинском, Волгодонске, а также в Боковском и Тарасовском района, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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