После атаки беспилотников в Сальске погиб мирный житель и двое саперов
В результате ночной атаки беспилотников в городе Сальск Ростовской области погибли три человека, среди них — один местный житель и двое саперов Росгвардии. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его словам, удар повредил 11 частных домовладений и 10 многоквартирных домов, в которых пострадали 54 квартиры. Также зафиксированы разрушения нескольких нежилых объектов и двух легковых автомобилей.
Ранее глава Сальского района Владимир Березовский сообщал о гибели двух сотрудников Росгвардии, участвовавших в разминировании.
Как уточнили в Минобороны РФ, в ночь на 29 июля над территорией Ростовской области были перехвачены 22 украинских беспилотника. Системы ПВО отразили атаки в Сальске, Каменске-Шахтинском, Волгодонске, а также в Боковском и Тарасовском района, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Концертный директор заявил, что «заказник» Пугачевой стоил как квартира в Москве
- В Белоруссии заявили, что пока сами справляются с отражением атак дронов
- После атаки беспилотников в Сальске погиб мирный житель и двое саперов
- Лукьяненко признался, что совмещать писательство с обычной работой очень тяжело
- Brent впервые с июня превысила $72 на фоне заявлений Трампа по Украине
- «Выращивают таланты»: Сотрудники, работающие в офисе, чаще получают повышение
- Белый дом заявил о «подчинении» ЕС политике Трампа после торговой сделки
- Дисконт на российскую нефть Urals достиг минимума с начала конфликта на Украине
- Хакер назвал череду кибератак на российские компании демонстрацией возможностей
- Трамп дал десять дней на достижение перемирия на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru