После атаки беспилотников в Сальске погиб мирный житель и двое саперов

В результате ночной атаки беспилотников в городе Сальск Ростовской области погибли три человека, среди них — один местный житель и двое саперов Росгвардии. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, удар повредил 11 частных домовладений и 10 многоквартирных домов, в которых пострадали 54 квартиры. Также зафиксированы разрушения нескольких нежилых объектов и двух легковых автомобилей.