Дисконт на российскую нефть Urals достиг минимума с начала конфликта на Украине

Ценовая разница между российской нефтью марки Urals и эталонной нефтью достигла минимального уровня с февраля 2022 года, несмотря на введение новых санкций Евросоюза. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в последние дни нефть Urals торговалась со средним дисконтом $11,45 за баррель по отношению к котировке North Sea Dated, которая формируется на основе цен пяти североморских сортов нефти, включая Brent. Это наименьший разрыв в цене с начала российской военной операции на Украине.

Стоимость нефти Urals достигла минимума с июня 2023 года

Уменьшение дисконта произошло на фоне вступления в силу 18-го пакета антироссийских санкций, одобренного ЕС 18 июля. Среди новых мер — снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, а также запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российского сырья, из третьих стран, за исключением ряда государств.

Помимо этого, Брюссель принял решение о полном запрете любых транзакций, связанных с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
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