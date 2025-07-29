Дисконт на российскую нефть Urals достиг минимума с начала конфликта на Украине

Ценовая разница между российской нефтью марки Urals и эталонной нефтью достигла минимального уровня с февраля 2022 года, несмотря на введение новых санкций Евросоюза. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в последние дни нефть Urals торговалась со средним дисконтом $11,45 за баррель по отношению к котировке North Sea Dated, которая формируется на основе цен пяти североморских сортов нефти, включая Brent. Это наименьший разрыв в цене с начала российской военной операции на Украине.