Трамп дал десять дней на достижение перемирия на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что отводит десятидневный срок на достижение соглашения о прекращении огня в конфликте на Украине. По его словам, отсчет начинается «с сегодняшнего дня».

Трамп сообщил об этом журналистам на борту президентского самолета, уточнив, что в случае провала переговоров США готовы ввести новые импортные пошлины.