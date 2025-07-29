Трамп дал десять дней на достижение перемирия на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что отводит десятидневный срок на достижение соглашения о прекращении огня в конфликте на Украине. По его словам, отсчет начинается «с сегодняшнего дня».
Трамп сообщил об этом журналистам на борту президентского самолета, уточнив, что в случае провала переговоров США готовы ввести новые импортные пошлины.
При этом он допустил, что подобные меры могут не повлиять на позицию России.
Президент не уточнил, с кем именно ведутся переговоры и какие именно шаги рассматриваются в рамках урегулирования, передает «Радиоточка НСН».
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