Трамп дал десять дней на достижение перемирия на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что отводит десятидневный срок на достижение соглашения о прекращении огня в конфликте на Украине. По его словам, отсчет начинается «с сегодняшнего дня».

Трамп сообщил об этом журналистам на борту президентского самолета, уточнив, что в случае провала переговоров США готовы ввести новые импортные пошлины.

Кремль принял к сведению слова Трампа о новом сроке для перемирия на Украине

При этом он допустил, что подобные меры могут не повлиять на позицию России.

Президент не уточнил, с кем именно ведутся переговоры и какие именно шаги рассматриваются в рамках урегулирования, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ПеремириеУкраинаРоссияСШАДональд Трамп

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