СК завел против экс-замглавы ФСИН второе уголовное дело
Второе уголовное дело в отношении экс-замглавы ФСИН Валерия Максименко возбудили следователи. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (по ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщила его адвокат Кадрия Хазина.
По ее словам, своей вины Максименко не признает. Защита считает, что следствие не предоставило убедительных доказательств ни по одному из двух дел, передает ТАСС.
Максименко был задержан 26 ноября прошлого года. Следствие считает, что в 2018 году он незаконно организовал заключение госконтрактов на ремонт и строительство объектов ФСИН с ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу», передает РЕН ТВ. По данным СК, у строительной компании не было кадровых и производственных ресурсов для исполнения госконтрактов. В результате в эксплуатацию не было введено 14 объектов уголовно-исполнительной системы, не была исполнена ФЦП на сумму свыше 2,1 млрд рублей на 2018-2019 годы. Ущерб от действий Максименко оценивается как минимум в 189 млн рублей.
Экс-замглавы ФСИН грозит до 10 лет колонии.
Ранее Максименко, помещённый в следственный изолятор «Лефортово», заказал в ларьке СИЗО туалетную бумагу на 8 тысяч рублей. Он пояснил, что бесплатной выдают мало.
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