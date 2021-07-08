СК завел против экс-замглавы ФСИН второе уголовное дело

Второе уголовное дело в отношении экс-замглавы ФСИН Валерия Максименко возбудили следователи. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (по ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщила его адвокат Кадрия Хазина.

По ее словам, своей вины Максименко не признает. Защита считает, что следствие не предоставило убедительных доказательств ни по одному из двух дел, передает ТАСС.