Экс-замглавы ФСИН купил в СИЗО «Лефортово» туалетной бумаги на 8 тыс. руб.
Бывший заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко, помещённый в следственный изолятор «Лефортово», заказал в ларьке СИЗО туалетную бумагу на 8 тысяч рублей. Свой поступок он объяснил тем, что бесплатной выдают мало, сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
Максименко во время встречи с правозащитниками рассказал, что впервые за время нахождения под стражей получил прайс-лист ларька, где можно купить за свой счёт предметы первой необходимости, в том числе, гигиенические. Об этом RT сообщил один из членов ОНК.
Согласно правилам ФСИН, заключённым отечественных СИЗО бесплатно полагается 24 метра туалетной бумаги в месяц - всего один рулон. Причём в передачах этот предмет гигиены не принимают из опасения, что бумагу могут пропитать наркотиками или даже ядовитым веществом.
Ранее Максименко признавался, что кормят в «Лефортове» лучше и качественнее, чем в тюрьмах Европы и Азии. Басманный суд Москвы в конце ноября арестовал экс-замглавы ФСИН на два месяца по обвинению в злоупотреблении полномочиями.
По версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно одобрил подписание государственных контрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе между территориальными управлениями ФСИН и ведомственного «Управления строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу». При этом ФГУП заведомо не обладало ресурсами для исполнения подряда.
Размер ущерба оценивается почти в 190 миллионов рублей. Не было построено 14 объектов для уголовно-исполнительной системы.
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