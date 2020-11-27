СК запросиол арест экс-замглавы ФСИН Валерия Максименко по деле о злоупотреблении полномочиями

Следственный комитет России обратился с запросом в суд об аресте бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба Басманного районного суда Москвы.

Накануне Максименко был задрежан, ему предъявлено обвинению по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Следователи считают, что в 2018 году экс-заместитель главы ФСИн заключил госконтракты на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе с компанией, которая не обладала достаточными производственными и кадровыми ресурсами для исполнения контракта. В результате программа на сумму свыше 2,1 млрд рублей не была исполнена, а прямой ущерб составил 189 миллионов рублей.

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Максименко был назначен на должность заместителя руководителя тюремного ведомства в 2016 году и проработал до марта текущего года.



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ФОТО: РИА Новости/Артем Житенев
ТЕГИ:Следственный КомитетКоррупцияФСИН
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