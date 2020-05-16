СК выяснит, почему работники «скорой» в Иркутске не получили надбавок по COVID-19

Напомним, в соответствии с поручением президента, выплаты за работу в условиях коронавируса устанавливаются с апреля на три последующих месяца. Врачам выплатят по 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу и врачам «скорых» - по 50 тысяч рублей, фельдшерам, младшему медперсоналу и водителям «скорых» - по 25 тысяч рублей.

Ранее президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин в эфире НСН призвал расследовать все случаи чиновничьего саботажа по невыплате медикам доплат за CJVID-19 и жестко их пресекать.

«Был приказ руководителя Следственного Комитета РФ (Александра Бастрыкина – прим. НСН) провести расследование случаев, когда медработникам не выплачивались положенные деньги. С другой стороны, в том же Нижнем Новгороде привлекли и МВД, и СК к «протестам» медиков. Надо понимать, какой результат дадут в отношение медработников эти встречные действия, чтобы понимать, будет ли в регионах выполнено поручение президента и правительства. Если не наказывать чиновников, которые саботируют приказы, дело не сдвинется! Из-за этого Путину пришлось им надавать по шапке. Это вынужденная мера. Без этого мы не справились с саботажем местных чиновников, который надо пресекать очень жестко!» - заявил Гальперин.

