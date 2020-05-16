СК выяснит, почему работники «скорой» в Иркутске не получили надбавок по COVID-19
Следственный комитет РФ проводит проверку по материалам СМИ о том, что сотрудники скорой помощи в Иркутске не получают положенных им выплат за работу с ковид-пациентами, сообщает пресс-служба ведомства.
В материалах доследственной проверки есть видеообращение работников иркутской скорой помощи. Медики рассказали, что, несмотря на риск заразиться коронавирусом, они не получают соответствующих доплат. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей УК «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат», уточняет Газета.ru.
Напомним, в соответствии с поручением президента, выплаты за работу в условиях коронавируса устанавливаются с апреля на три последующих месяца. Врачам выплатят по 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу и врачам «скорых» - по 50 тысяч рублей, фельдшерам, младшему медперсоналу и водителям «скорых» - по 25 тысяч рублей.
Ранее президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин в эфире НСН призвал расследовать все случаи чиновничьего саботажа по невыплате медикам доплат за CJVID-19 и жестко их пресекать.
«Был приказ руководителя Следственного Комитета РФ (Александра Бастрыкина – прим. НСН) провести расследование случаев, когда медработникам не выплачивались положенные деньги. С другой стороны, в том же Нижнем Новгороде привлекли и МВД, и СК к «протестам» медиков. Надо понимать, какой результат дадут в отношение медработников эти встречные действия, чтобы понимать, будет ли в регионах выполнено поручение президента и правительства. Если не наказывать чиновников, которые саботируют приказы, дело не сдвинется! Из-за этого Путину пришлось им надавать по шапке. Это вынужденная мера. Без этого мы не справились с саботажем местных чиновников, который надо пресекать очень жестко!» - заявил Гальперин.
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