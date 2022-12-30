СК: В Мариуполе нашли более трех тысяч тел мирных граждан
Несколько тысяч тел мирных жителей обнаружили в Мариуполе после отхода украинских военных из города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.
«Так, только в апреле на оставленных украинскими войсками позициях были обнаружены тела 51 мирного жителя, а уже после полного освобождения и обследования города их количество составило более трех тысяч», — заявили в ведомстве.
По данным следствия, во время работы гуманитарных коридоров в Мариуполе украинские военные искусственно создавали препятствия для эвакуации населения. Мирные жители, которые не могли покинуть город, перемещались в поисках пропитания и «стали живой мишенью для украинских карателей, которые совершали их убийства из различных видов вооружения».
Из-за сложностей в установлении личностей погибших СК предложил создать ДНК-базу горожан. По факту военных преступлений в Мариуполе против главкома ВСУ Валерия Залужного и других командующих возбудили уголовное дело.
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