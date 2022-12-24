СМИ: Военнопленный заявил о расстреле бойцами «Азова» жителей Мариуполя из танка
Пленный украинский военнослужащий Вячеслав Андреев рассказал, как боевики батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) расстреливали мирных жителей из танка во время боев за Мариуполь. Об этом сообщает ТАСС.
Андреев — уроженец Мариуполя, в 2016-2018 годах служил в ВСУ, на момент начала специальной военной операции работал на мариупольском металлургическом заводе имени Ильича.
«Сам видел на [заводе] Ильича, как они с танка стреляли по мирным. Они отъезжали и по пятым этажам обстреливали. А потом пускали слух, что это Россия», — отметил военнопленный.
Кроме того, Андреев рассказал, что с 2014 года завод «Азовсталь» в Мариуполе укрепляли и «что-то делали» для азовцев, чтобы устанавливать оборонительные сооружения. Также пленный поделился, что инструкторы из стран НАТО обучали украинских силовиков уже в 2016 году.
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