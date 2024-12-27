С 2014 года Следственный комитет (СК) России возбудил свыше 6 тысяч дел против киевского режима, связанных с преступлениями против мирного населения и российских военнослужащих, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, которые совершили ВСУ против мирного населения и бойцов РФ.