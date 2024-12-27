СК: Более 6 тысяч уголовных дел возбуждено в Донбассе за преступления Киева с 2014 года
С 2014 года Следственный комитет (СК) России возбудил свыше 6 тысяч дел против киевского режима, связанных с преступлениями против мирного населения и российских военнослужащих, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, которые совершили ВСУ против мирного населения и бойцов РФ.
Так, первый заместитель председателя СК России Э.В. Кабурнеев отметил, что с 2014 года было возбуждено 6 025 дел в отношении представителей Украины, а также различных националистических формирований.
Также в СК уточнили, что сейчас ряд уголовных дел уже рассмотрен российскими судами.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти не только не вводят высшую меру наказания, но и стараются повысить гуманность правосудия, несмотря на условия проведения специальной военной операции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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