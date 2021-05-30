СК России отказался заводить дело против силовика, пнувшего женщину в живот на акции протеста

По его словам, личность силовика до сих пор не установили. «Известная поговорка «нет трупа — нет убийства» распевалась на новый мотив: нет полицейского «Коли» (так полицейский представился, когда приходил в больницу к пострадавшей), нет проверки законности его действий», — заявил правозащитник.

К своему посту Идрисов прикрепил фоторобот полицейского, написав, что ему «около 35−40 лет, вероятно, у него сломанный нос, выраженные скулы».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин накануне заявил, что полицейскому, ударившему женщину на митинге в Санкт-Петербурге 23 января, помешали исполнять его рабочие обязанности. Он призвал детально изучить ситуацию, по его мнению, видео с инцидентом не дает полной картины случившегося.

