СК России отказался заводить дело против силовика, пнувшего женщину в живот на акции протеста

В РОВД ГСУ СК по Санкт-Петербургу отказались заводить уголовное дело против сотрудника полиции, ударившего 54-летнюю женщину ногой в живот на акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на правозащитника Динара Идрисова.

Пострадавшую от удара полицейского в Петербурге выписали из больницы

По его словам, личность силовика до сих пор не установили. «Известная поговорка «нет трупа — нет убийства» распевалась на новый мотив: нет полицейского «Коли» (так полицейский представился, когда приходил в больницу к пострадавшей), нет проверки законности его действий», — заявил правозащитник.

К своему посту Идрисов прикрепил фоторобот полицейского, написав, что ему «около 35−40 лет, вероятно, у него сломанный нос, выраженные скулы».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин накануне заявил, что полицейскому, ударившему женщину на митинге в Санкт-Петербурге 23 января, помешали исполнять его рабочие обязанности. Он призвал детально изучить ситуацию, по его мнению, видео с инцидентом не дает полной картины случившегося.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеПротестыНасилиеПолиция
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