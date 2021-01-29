Пострадавшую от удара полицейского в Петербурге выписали из больницы

Женщина, получившая травму после удара полицейского в живот и падения на землю, попала в реанимационное отделение в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в субботу, а в воскресенье ее выписали. Однако затем ее здоровье снова ухудшилось.

Жительницу Луги ранее посетил начальник управления организации охраны общественного порядка ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Сергей Музыка. От имени ГУМВД он принес извинения женщине и пообещал разобраться в ситуации.

Кроме того, сам полицейский извинился перед пострадавшей на акции в Петербурге за удар, он принес ей в больницу букет цветов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин накануне заявил, что полицейскому, ударившему женщину на митинге в Санкт-Петербурге 23 января, помешали исполнять его рабочие обязанности. Он призвал детально изучить ситуацию, по его мнению, видео с инцидентом не дает полной картины случившегося.

Ранее РИА ФАН сообщало, что российские полицейские боятся применять силу.

