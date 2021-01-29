Пострадавшую от удара полицейского в Петербурге выписали из больницы
Пострадавшую от удара полицейского в Петербурге выписали из больницы, передает «Фонтанка».
В среду сообщалось, что пострадавшая на несогласованной акции в Петербурге 23 января жительница города Луги Ленинградской области Маргарита Юдина снова госпитализирована.
Женщина, получившая травму после удара полицейского в живот и падения на землю, попала в реанимационное отделение в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в субботу, а в воскресенье ее выписали. Однако затем ее здоровье снова ухудшилось.
Жительницу Луги ранее посетил начальник управления организации охраны общественного порядка ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Сергей Музыка. От имени ГУМВД он принес извинения женщине и пообещал разобраться в ситуации.
Кроме того, сам полицейский извинился перед пострадавшей на акции в Петербурге за удар, он принес ей в больницу букет цветов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин накануне заявил, что полицейскому, ударившему женщину на митинге в Санкт-Петербурге 23 января, помешали исполнять его рабочие обязанности. Он призвал детально изучить ситуацию, по его мнению, видео с инцидентом не дает полной картины случившегося.
Ранее РИА ФАН сообщало, что российские полицейские боятся применять силу.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+19 238 / сут.
Умерли
72 185+534 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+26 204 / сут.
- Пострадавшую от удара полицейского в Петербурге выписали из больницы
- Google признал ошибочным ограничение на распространение гимна России на YouTube
- СМИ: Минсельхоз начал убеждать поставщиков продовольствия не повышать цены
- Лукашенко назвал причину своей тайной инаугурации
- Белоруссия с 1 февраля повышает тариф на прокачку российской нефти на 7%,
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru