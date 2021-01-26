Володин заявил, что силовику, ударившему на митинге женщину, мешали исполнять обязанности

Володин выразил сомнение в том, что доказать вину полицейского можно с помощью одного видеоролика, на котором был запечатлен момент удара и падения женщины. Политик предложил изучить ситуацию детально, а затем выяснить, какие травмы получила пострадавшая.

Председатель Госдумы подчеркнул, что необходимо "проводить экспертизы" для установления вины, и предположил, что извинения полицейского, который пришел в больницу к потерпевшей, "говорят о многом". Он заявил, что если состояние здоровья пострадавшей "не требует лечения", то поведение сотрудников правоохранительных органов можно охарактеризовать как "ответственное".

Володин напомнил, что несанкционированные акции "изобилуют эксцессами" такого рода. Инцидент с избиением женщины в настоящий момент проверяет ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

