СК: Следователи допросили около 4 тысяч пленных украинских военных

Российские следователи допросили около 4 тысяч сдавшихся в плен украинских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по итогам оперативного совещания главы ведомства Александра Бастрыкина в Донецке.

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«Продолжается работа с украинскими военнослужащими, сдавшимися в плен. Следователями допрошено порядка 4 тыс. таких лиц, в том числе более 200 офицеров», — приводит ТАСС сообщение СК.

В Следственном комитете также сообщили об осмотре более 900 разрушенных гражданских объектов в Мариуполе: жилых домов, общежитий, больниц, средних школ, а также здания драматического театра. Специалисты изъяли ряд документов и сформировали базу с установочными данными более чем 450 бойцов запрещенного в РФ неонацистского полка «Азов».

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:УкраинаПленныеСледственный Комитет Рф
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