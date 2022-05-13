СК: Следователи допросили около 4 тысяч пленных украинских военных
Российские следователи допросили около 4 тысяч сдавшихся в плен украинских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по итогам оперативного совещания главы ведомства Александра Бастрыкина в Донецке.
«Продолжается работа с украинскими военнослужащими, сдавшимися в плен. Следователями допрошено порядка 4 тыс. таких лиц, в том числе более 200 офицеров», — приводит ТАСС сообщение СК.
В Следственном комитете также сообщили об осмотре более 900 разрушенных гражданских объектов в Мариуполе: жилых домов, общежитий, больниц, средних школ, а также здания драматического театра. Специалисты изъяли ряд документов и сформировали базу с установочными данными более чем 450 бойцов запрещенного в РФ неонацистского полка «Азов».
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