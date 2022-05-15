СК России даст оценку преступлениям в луганском городе Попасная

По словам жителей Попасной, украинские националисты вели стрельбу по домам с мирными гражданами, удерживая людей в подвалах. Жителей не выпускали из города.

«Также украинские националисты размещали огневые позиции в жилых домах, а на крышах располагались снайперы, которые стреляли под ноги мирным жителям, направлявшимся за водой. Есть данные, что в результате таких действий погиб мужчина», — отмечает пресс-служба СКР.

Также в СК заявили об изучении данных о том, что наемники из Польши в течение четырех дней не выпускали жителей Попасной из подвала за питьевой водой.

Ранее корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага показал последствия боев войск Луганской Народной Республики (ЛНР) против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Попасная.



