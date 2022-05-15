СК России даст оценку преступлениям в луганском городе Попасная
Обстоятельства преступлений украинских националистов и польских наемников, совершенных в городе Попасная Луганской Народной Республики (ЛНР ) установит Следственный комитет России (СКР). Ведомство также даст правовую оценку выявленным фактам, сообщает пресс-служба ведомства 15 мая.
По словам жителей Попасной, украинские националисты вели стрельбу по домам с мирными гражданами, удерживая людей в подвалах. Жителей не выпускали из города.
«Также украинские националисты размещали огневые позиции в жилых домах, а на крышах располагались снайперы, которые стреляли под ноги мирным жителям, направлявшимся за водой. Есть данные, что в результате таких действий погиб мужчина», — отмечает пресс-служба СКР.
Также в СК заявили об изучении данных о том, что наемники из Польши в течение четырех дней не выпускали жителей Попасной из подвала за питьевой водой.
Ранее корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага показал последствия боев войск Луганской Народной Республики (ЛНР) против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Попасная.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 956 / сут.
Умерли
378 тыс.+99 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+6 200 / сут.
- Вучич: Сербия будет до последнего сопротивляться введению санкций против России
- Телеканал «Звезда» разместил видео об операции по уничтожению десанта ВСУ на острове Змеиный
- Латвия закрыла железнодорожный транзит военных грузов Белоруссии
- СМИ: Финляндия официально заявила о решении вступить в НАТО
- «Занавес». В Британии и России назвали победу Kalush Orchestra на Евровидении-2022 фарсом
- СК России даст оценку преступлениям в луганском городе Попасная
- Финский экономист раскрыла сценарии влияния санкций на ВВП России
- Российские войска уничтожили две установки С-300 в Сумской области
- В России госпитализировали 1 125 человек с коронавирусом за сутки
- В СИЗО Херсона обвинили в подготовке тюремного бунта СБУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru