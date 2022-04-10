СК РФ установит националистов Украины, причастных к пыткам российского военнослужащего

Глава СК Александр Бастрыкин дал поручение в ходе расследования установить данные украинских националистов, которые причастны к совершению преступления в отношении российского военнослужащего. Об этом сообщили в СК РФ.

Задержаны украинцы, подозреваемые в пытках российских солдат

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата в рамках расследования уголовного дела установить данные украинских националистов, причастных к издевательствам над российским военнослужащим», - приводит сообщение ТАСС.

Под одним из фото, опубликованному журналистом, говорилось, что российского военнослужащего сожгли украинские националисты. Также отмечено, что его пытали перед смертью и жестоко издевались.

«Указанные действия грубо нарушают нормы международного права об обращении с военнопленными. Следствием будет принят весь комплекс мер, направленных на выявление всех обстоятельств произошедшего и установление данных украинских националистов и их командиров, причастных к указанному преступлению», - подчеркнули в СК.

Ранее американское издание New York Times подтвердило подлинность видеозаписи расправы силовиков Украины над пленными и ранеными российскими военными.

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Фото: arh.sledcom.ru
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