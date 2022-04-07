Опубликовано видео расправы над российскими военными, попавшими в плен на Украине
New York Times подтверждает подлинность видеозаписи расправы силовиков Украины над пленными и ранеными российскими военными.
Американское издание в подробностях пересказало жестокие кадры. По предварительным данным, российские солдаты попали в засаду 30 марта при отводе ВС РФ из окрестностей Киева.
На верифицированной NYT записи запечатлено, как «группа украинских солдат убивают российских военных, которые были захвачены у деревни к западу от Киева».
Как заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, она смотрела видео, но не располагает подтверждением данных сведений.
Напомним, несколько российских военных рассказали, что украинские солдаты угрожали им при допросах.
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