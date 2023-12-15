СК предложил лишать гражданства за все тяжкие преступления

Следственный комитет России предложил лишать приобретенного гражданства лиц за покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Сейчас приобретенный паспорт РФ можно отобрать, если его обладатель совершил преступление из утвержденного перечня. Норма действует, например, при совершении изнасилования, но не работает при совершении убийства.

На этой неделе в Москве впервые лишили российского гражданства двух уроженцев других стран за совершенные преступления. Двое мужчин были задержаны в ходе рейда по борьбе с наркотиками.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Следственный КомитетПреступленияГражданство РФ

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