СК предложил лишать гражданства за все тяжкие преступления
Следственный комитет России предложил лишать приобретенного гражданства лиц за покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас приобретенный паспорт РФ можно отобрать, если его обладатель совершил преступление из утвержденного перечня. Норма действует, например, при совершении изнасилования, но не работает при совершении убийства.
На этой неделе в Москве впервые лишили российского гражданства двух уроженцев других стран за совершенные преступления. Двое мужчин были задержаны в ходе рейда по борьбе с наркотиками.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru