Овечкин сократил отставание от Гретцки в НХЛ до одной шайбы
Российский хоккеист, нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил до одной шайбы отставание от канадца Уэйна Гретцки в рейтинге лучших снайперов за всю историю регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В матче против «Чикаго Блэкхокс» российский спортсмен забросил шайбу в ворота соперников. Овечкин довел общее число своих голов в НХЛ до 893.
При этом российский форвард обновил собственный рекорд по числу сезонов в лиге с 40 голами и более: заброшенная шайба стала для Овечкина 40-й в текущем сезоне.
Ранее стало известно, что билеты на матчи НХЛ с участием россиянина подорожали почти вдвое из-за приближающегося рекорда Овечкина по голам.
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