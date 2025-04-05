Овечкин сократил отставание от Гретцки в НХЛ до одной шайбы

Российский хоккеист, нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил до одной шайбы отставание от канадца Уэйна Гретцки в рейтинге лучших снайперов за всю историю регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче против «Чикаго Блэкхокс» российский спортсмен забросил шайбу в ворота соперников. Овечкин довел общее число своих голов в НХЛ до 893.

При этом российский форвард обновил собственный рекорд по числу сезонов в лиге с 40 голами и более: заброшенная шайба стала для Овечкина 40-й в текущем сезоне.

Ранее стало известно, что билеты на матчи НХЛ с участием россиянина подорожали почти вдвое из-за приближающегося рекорда Овечкина по голам.

