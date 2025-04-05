СМИ: Нетаньяху планирует встретиться с Трампом 7 апреля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Вашингтон и встретится с президентом США Дональдом Трампом 7 апреля. Об этом пишет портал Axios, ссылаясь на источники.

«Нетаньяху планирует посетить Белый дом в понедельник», - отмечает портал.

Как ожидается, политики обсудят торговые пошлины, ситуацию вокруг Ирана и сектора Газа. По данным СМИ, Нетаньяху станет первым зарубежным лидером, который встретится с Трампом, пытаясь договориться об отмене пошлин в отношении своей страны.

Премьер Израиля и президент США уже проводили встречу в феврале, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». После переговоров Трамп заявлял о планах США взять под контроль Газу.

