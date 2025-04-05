СМИ: Нетаньяху планирует встретиться с Трампом 7 апреля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Вашингтон и встретится с президентом США Дональдом Трампом 7 апреля. Об этом пишет портал Axios, ссылаясь на источники.
«Нетаньяху планирует посетить Белый дом в понедельник», - отмечает портал.
Как ожидается, политики обсудят торговые пошлины, ситуацию вокруг Ирана и сектора Газа. По данным СМИ, Нетаньяху станет первым зарубежным лидером, который встретится с Трампом, пытаясь договориться об отмене пошлин в отношении своей страны.
Премьер Израиля и президент США уже проводили встречу в феврале, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». После переговоров Трамп заявлял о планах США взять под контроль Газу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru