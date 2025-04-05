Для иностранных студентов разработают требования по владению русским языком
Минобрнауки разрабатывает единые требования для желающих поступить в российские вузы иностранных студентов по владению русским языком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Министерство подчеркнуло, что в РФ «прорабатываются предложения по… определению единых требований к уровню владения русским языком и к порядку проведения вступительного испытания».
Как напомнили в ведомстве, по поручению президента Владимира Путина специалисты работают над вопросом введения стандартизированного испытания по русскому языку для иностранцев, которые поступают в российские университеты.
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что ведомство и Минцифры совместно создадут единый цифрой профиль иностранного студента.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru