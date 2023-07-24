Цеков назвал «правильным» свой законопроект о лишении гражданства
24 июля 202316:40
Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил «Газете.Ru», что считает свой законопроект о лишении российского гражданства правильным, даже оставшись без соавторов.
«Не собираюсь (отзывать подпись, прим. ред). Я считаю мое предложение правильным. Нельзя делить граждан России на граждан по рождению и на граждан, которые стали гражданами в результате воссоединения с Россией. Мы всегда в Крыму стремились в Россию. Я считаю, что мы вообще одни из самых больших патриотов России, но почему-то у нас можно прекратить гражданство, а у граждан по рождению — нет. Поэтому или у всех прекращать гражданство надо, или у нас тоже нельзя тогда будет прекращать», - сказал Цеков.
Политик не знает, почему все соавторы законопроекта отозвали свои подписи под документом, однако их решение не стало для Цекова неожиданным.
«Если честно, я ожидал такую реакцию, когда готовил. Я их предупреждал, что будет несладко. Но они думали, что это не так. А по какой причине они решили, они должны сами говорить», - добавил он.
В минувшую пятницу сенаторы Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин от Севастополя, а также Ольга Бас от ЛНР отозвали свои подписи с законопроекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru