Умер сценарист «9 роты» и «Стиляг» Юрий Коротков
Писатель и сценарист Юрий Коротков умер на 70-м году жизни. Об этом сообщила журналистка Арина Бородина в своем Telegram-канале.
«Юрию Короткову было 69 лет… Друзья и коллеги скорбят. Короткова любили все, кто с ним пересекался в мире кино и вместе работал», — написала Бородина.
Как отметила журналистка, работы сценариста были хорошо известны и популярны у зрителей.
Юрий Коротков родился в 1955 году в Печоре, окончил Литературный институт имени Горького и Высшие курсы сценаристов и режиссеров. По сценариям кинематографиста сняли в том числе фильмы «Абориген», «Авария, дочь мента», «Волкодав», «Кармен», «Попса». Также Коротков работал над картинами «Затерянный в Сибири», «Страна глухих», «Ехали два шофера», «9 рота», «Стиляги».
Ранее в возрасте 51 года умер сценарист фильмов «Трансформеры» и «Звездный путь», продюсер Роберто Орси.
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