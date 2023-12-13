В России впервые лишили гражданства за преступления

В министерстве уточнили, что двое мужчин были задержаны в ходе рейда по борьбе с наркотиками. У одного из них нашли 19 свертков с мефедроном, у второго найден также сверток с синтетическим наркотиком. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (приобретение, хранение и изготовление наркотических веществ в крупном размере).

«В отношении данных мужчин вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации. Действующие российские паспорта у них изъяты», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о лишении гражданства за уклонение от военной службы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

