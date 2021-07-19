«Сиюминутная выгода». Экономист счел вакцинацию за деньги опасной для пенсионеров

«Шаг этот понятный, он в сторону заботы о населении, но здесь есть ряд рисков, которые требуют дополнительного обсуждения. Я думаю, что в связи с мерой «менять деньги на здоровье» может возникнуть большая моральная проблема, потому что сразу возникнут вопросы о детях, о работающих гражданах, о беременных, одиноких, инвалидах. Если платить каждому по 10 тысяч рублей, за детей будут принимать решение родители, возникнет вопрос о рисках при вакцинации для различных слоев населения. Тут должны решать медики и, как и при других прививках, это должно проходить бесплатно и без стимулирующих выплат. Например, как прививка детям от энцефалита. Здесь на первый план выйдет моральный аспект. Нельзя стимулирующим фактором выпячивать только материальную выгоду», - сказал Гришин.

По его мнению, ради 10 тысяч рублей пенсионеры могут пойти на прививки, а это не всегда для них полезно.

«У пенсионеров есть ряд противопоказаний, накопленных годами, которые будут препятствовать их вакцинации. Плюс при прививках имеется определенный возрастной предел. Стимулирующая надбавка 10 тысяч рублей – это большая сумма для пенсионеров, они могут пойти ради этого на прививку с риском для здоровья. Так что этот шаг требует дополнительного анализа. Если бы это не касалось здоровья, в стратегическом плане можно было бы заплатить всем по тысяче рублей за прививку и сказать, что мы снимаем все ограничения, бары, рестораны, производство и все остальное работает, но это надо очень хорошо просчитать и все равно мы вернемся к вопросам противопоказаний и этики. Ради сиюминутной выгоды могут погибнуть люди», - опасается заслуженный экономист РФ.

Он назвал подобные выплаты «запоздалой мерой», поскольку те, кто хотел вакцинироваться, и так уже давно приняли это решение

«Также непонятен общий объем средств, и кто их будет выплачивать? У Пенсионного фонда средств нет, у государства тоже», - заключил собеседник НСН.