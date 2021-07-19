В Госдуме предложили выплаты пенсионерам за вакцинацию
Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать пенсионерам пособие за прохождение вакцинации от коронавируса. Соответствующее письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова есть у RT.
Депутат отметил, что некоторые региональные власти пытаются назначить такие выплаты, однако федерального решения пока нет. В связи с этим Власов предложил ввести федеральное единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей для граждан на пенсии, которые полностью привились.
По словам депутата, такой материальный стимул побудит взрослое население России, которое особенно подвержено рискам коронавируса, прививаться и станет дополнительной мерой социальной поддержки.
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