В Госдуме предложили выплаты пенсионерам за вакцинацию

Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать пенсионерам пособие за прохождение вакцинации от коронавируса. Соответствующее письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова есть у RT.

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Депутат отметил, что некоторые региональные власти пытаются назначить такие выплаты, однако федерального решения пока нет. В связи с этим Власов предложил ввести федеральное единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей для граждан на пенсии, которые полностью привились.

По словам депутата, такой материальный стимул побудит взрослое население России, которое особенно подвержено рискам коронавируса, прививаться и станет дополнительной мерой социальной поддержки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПенсионерыВакцинацияРоссияВыплаты
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