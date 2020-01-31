«Сиюминутная слабость»: Глава горсовета Керчи передумала увольняться
Глава городского совета Керчи Майя Хужина решила отозвать заявление об отставке, которое подала накануне. Она заявила агентству ТАСС, что решение уволиться было «сиюминутной слабостью».
Ранее сообщалось, что вместе с Хужиной заявление подала её заместитель Лариса Щербула. Причиной увольнения стал скандал, разгоревшийся из-за поздравления 11 переживших блокаду Ленинграда ветеранов. Возмущение общественности вызвали фотографии, на которых глава горсовета с заместителем и депутатами дарят хлеб блокадникам. Женщины при этом были одеты в шубы.
Пресс-секретарь горсовета впоследствии заявила, что они дарили не хлеб, а караимские пироги ручной работы с мясом и картофелем. А вот в пресс-релизе чиновники назвали подарок «символическим хлебом», который блокадники принимали из их рук «с особым трепетом».
После скандала глава Крыма Сергей Аксёнов назвал подарки «унизительными» и потребовал уволить чиновниц.
Хужина утверждала, что не видит своей вины, и что не было умысла кого-то обидеть.
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