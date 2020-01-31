«Сиюминутная слабость»: Глава горсовета Керчи передумала увольняться

Ранее сообщалось, что вместе с Хужиной заявление подала её заместитель Лариса Щербула. Причиной увольнения стал скандал, разгоревшийся из-за поздравления 11 переживших блокаду Ленинграда ветеранов. Возмущение общественности вызвали фотографии, на которых глава горсовета с заместителем и депутатами дарят хлеб блокадникам. Женщины при этом были одеты в шубы.

Пресс-секретарь горсовета впоследствии заявила, что они дарили не хлеб, а караимские пироги ручной работы с мясом и картофелем. А вот в пресс-релизе чиновники назвали подарок «символическим хлебом», который блокадники принимали из их рук «с особым трепетом».

После скандала глава Крыма Сергей Аксёнов назвал подарки «унизительными» и потребовал уволить чиновниц.

Хужина утверждала, что не видит своей вины, и что не было умысла кого-то обидеть.

