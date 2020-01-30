Керченские чиновники подали в отставку после скандала с блокадниками
Глава горсовета Керчи Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула подали в отставку после ситуации с поздравлением блокадников, которая вызвала общественный резонанс. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Инцидент с поздравлением блокадников городскими чиновницами произошел 27 января. В день снятия блокады Ленинграда они приехали поздравить 11 жителей Керчи, которые пережили блокаду, подарив им по батону и медали. Это вызвало волну общественную возмущения и критики чиновников, в частности, пользователи социальных сетей обратили внимание на контраст ветеранов и чиновниц в шубах.
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