«Пока невозможно»: Лишат ли гражданства бежавших от мобилизации россиян

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил «Комсомольской правде», что всех бежавших от частичной мобилизации нужно лишить российского гражданства. Трунов объяснил, что в существующих реалиях это сделать невозможно.

«В России запутанная ситуация. В Конституции сказано, что гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. Закон о гражданстве говорит, что оно может быть прекращено добровольно. Есть основания, по которым выход из гражданства не допускается. К примеру, имеются невыполненные обязательства перед государством: по несению военной службы, оплате налогов. Также не может быть удовлетворена просьба о лишении гражданства, если человек привлечен в качестве обвиняемого, либо в отношении него вступил в силу приговор суда. По инициативе государства лишить гражданства можно, но только в случае, если будет установлено судом, что оно получено по ложным документам», - сказал Трунов.