«Пока невозможно»: Лишат ли гражданства бежавших от мобилизации россиян
В Конституции сказано, что гражданин России не может быть лишен своего гражданства, сказал НСН доктор юридических наук Игорь Трунов.
Закон о гражданстве возможно дополнить, но он не может противоречить Конституции, где сказано, что гражданин России не может быть лишен своего гражданства, заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с НСН.
Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил «Комсомольской правде», что всех бежавших от частичной мобилизации нужно лишить российского гражданства. Трунов объяснил, что в существующих реалиях это сделать невозможно.
«В России запутанная ситуация. В Конституции сказано, что гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. Закон о гражданстве говорит, что оно может быть прекращено добровольно. Есть основания, по которым выход из гражданства не допускается. К примеру, имеются невыполненные обязательства перед государством: по несению военной службы, оплате налогов. Также не может быть удовлетворена просьба о лишении гражданства, если человек привлечен в качестве обвиняемого, либо в отношении него вступил в силу приговор суда. По инициативе государства лишить гражданства можно, но только в случае, если будет установлено судом, что оно получено по ложным документам», - сказал Трунов.
Собеседник НСН не исключил, что в случае необходимости нужно будет менять закон и Конституцию.
«Мы понимаем, что Конституция периодически меняется. Конечно, закон о гражданстве может быть дополнен, но он не может противоречить Основному закону», - отметил Трунов.
По его словам, сейчас вряд ли стоит ожидать каких-либо изменений законодательства в этой части.
Ранее Игорь Трунов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» за что государство может конфисковать автомобили и квартиры.
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