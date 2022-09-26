Сноуден получил российское гражданство

Владимир Путин дал российское гражданство экс-сотруднику спецслужб США Эдварду Сноудену.

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Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, гражданство Сноудену было предоставлено по просьбе самого бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности США.

Кроме того, адвокат Сноудена Кучерена подчеркнул, что на получение гражданства претендует также супруга экс-сотрудника АНБ США Линдси Миллс.

Ранее Сноуден назвал мир «более здоровым местом» без соцсетей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ТЕГИ:Гражданство РФЭдвард Сноуден
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