Хотите, как в Австрии? Инфекционист предрек России локдаун для непривитых
В России подобные ограничительные меры вводить еще рано из-за малого числа вакцинированных, однако со временем ситуация может измениться, заявил Николай Малышев.
Бывший главный инфекционист Москвы, профессор Николай Малышев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал оправданными меры властей Австрии, которые ввели национальный локдаун для непривитых от коронавируса с понедельника, 15 ноября. Правительство приняло это решение после совещания с главами федеральных земель. При этом в стране по состоянию на 13 ноября было полностью вакцинировано 63,17 % населения.
«Я считаю, Австрия правильно делает. Правда, мы здесь немножко запоздали: нужно проводить локдаун и массовую вакцинацию одновременно. В Австрии это удалось сделать. Сейчас там значительно большее число вакцинированных, чем у нас. У нас пока что непривитых половина страны, следовательно, тут очень трудно проводить границу. Из-за того, что очень много невакцинированных, все вакцинированные страдают в любом случае. В свое время даже в Латвии, где более-менее население привито, премьер-министр извинялся перед привитыми за то, что приходится прибегать к строгим ограничениям из-за непривитых. Они наши соседи, во многом ситуация похожа, хотя у нас отличия более значительные в количестве привитых. Так или иначе, мы от других стран не отгораживаемся, смотрим, что там проводят», - отметил профессор.
По словам Малышева, Россия пойдет по такому же пути, однако в настоящий момент в стране слишком мало вакцинированных для подобных мер.
«Дополнительные ограничения будут введены, это мы уже знаем точно. Такие меры будут введены, привитые смогут рестораны посещать, культурные мероприятия и т.д. и т.п., но для этого нужно хотя бы 60-70% вакцинированных взрослых набрать. А мы же видим, что сначала была поставлена задача к июлю это сделать, но, как мы видим, это не было сделано даже сейчас, к концу ноябрю. Надо усиливать работу, для этого все средства хороши, как говорится, добровольно-обязательное принуждение», - подчеркнул инфекционист.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что вакцинацию стоит фиксировать на видеосвязь, чтобы подтвердить, что прививка действительно была сделана.
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