В Австрии анонсировали локдаун для непривитых от COVID-19

Канцлер Австрии Александер Шалленберг объвил, что с понедельника в стране вводится национальный локдаун для непривитых от коронавируса.

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Такое решение правительство приняло решение по итогам конференции правительства с главами федеральных земель.

Ограничения вступают в силу в полночь воскресенья на понедельник. Отмечается, что они не коснутся детей младше 12 лет.

Шалленберг заявил также, что полиция будет контролировать соблюдение ограничительных мер со стороны непривитых. Нарушителей ждет наказание, отметил австрийский канцлер.

Ранее власти Нидерландов решили ввести новый локдаун из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом пишет De Telegraaf. Власти введут локдаун с 13 ноября по 4 декабря.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусКарантинАвстрия
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