Глава Минтруда назвал размер МРОТ в 2027 году

Как отметил министр, увеличение МРОТ — одно из ключевых мероприятий госпрограммы, пишет RT.

«В будущем году у нас предусмотрено его увеличение до уровня 28 тысяч 935 рублей», — заявил Котяков.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что повышение МРОТ в следующем году позволит ускорить рост заработных плат работников с невысокими доходами.

