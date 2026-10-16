Глава Минтруда назвал размер МРОТ в 2027 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2027 году составит почти 29 тысяч рублей. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков, передает РИА Новости.

Экс-министр труда объяснил, о чем говорит повышение МРОТ

Как отметил министр, увеличение МРОТ — одно из ключевых мероприятий госпрограммы, пишет RT.

«В будущем году у нас предусмотрено его увеличение до уровня 28 тысяч 935 рублей», — заявил Котяков.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что повышение МРОТ в следующем году позволит ускорить рост заработных плат работников с невысокими доходами.

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ФОТО: РИА Новости
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