В России опубликовали рейтинг лучших вин
Журнал Simple Wine News опубликовала четвертый ежегодный рейтинг лучших российских вин. Вином года было признано «Сира Резерв 2024» винодельни «Усадьба Маркотх».
Нововведением этого года стало изменение подхода к формированию выборки. Если раньше отдельные вина известных производителей дополнительно закупались для участия в дегустации, то теперь производители сами стремились поучаствовать в рейтинге. В итоговый список вошли 692 тихих вина от 102 хозяйств, дополнительные вина не закупались.
Оценки выставляли на слепых дегустациях по 100-балльной шкале. Максимальные 93 балла получили семь образцов, а 21 вино набрало 92–93 балла. Проходной результат составил 86 баллов.
Винодельней года стал «Мысхако», виноделом года назвали Сергея Бескоровайного из хозяйства «Бельбек». Награду «Открытие года» присудили винодельне «Темеринда», впервые участвовавшей в рейтинге.
Среди заметных тенденций авторы рейтинга отметили красные вина и интерес к сорту каберне фран. Три вина из него получили максимальные 93 балла. В категории белых вин эксперты выделили, помимо шардоне и рислинга, вионье, семильон, пино блан и мальвазию.
Результаты по игристым винам организаторы намерены опубликовать отдельно в декабре.
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