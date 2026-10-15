В России опубликовали рейтинг лучших вин

Оценки выставляли на слепых дегустациях по 100-балльной шкале. Максимальные 93 балла получили семь образцов, а 21 вино набрало 92–93 балла. Проходной результат составил 86 баллов.

Винодельней года стал «Мысхако», виноделом года назвали Сергея Бескоровайного из хозяйства «Бельбек». Награду «Открытие года» присудили винодельне «Темеринда», впервые участвовавшей в рейтинге.

Среди заметных тенденций авторы рейтинга отметили красные вина и интерес к сорту каберне фран. Три вина из него получили максимальные 93 балла. В категории белых вин эксперты выделили, помимо шардоне и рислинга, вионье, семильон, пино блан и мальвазию.

Результаты по игристым винам организаторы намерены опубликовать отдельно в декабре.

Ранее глава Центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов РАНХиГС Галина Баландина рассказала НСН, как запрет грузинских товаров отразится на россиянах.

