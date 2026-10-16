Лукашенко объяснил, почему Украине следует пойти на урегулирование в этом году
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он абсолютно убеждён в достижении мира на Украине «если не в этом году, то в следующем». Об этом сообщает БелТА.
Политик указал, что «Россия мощнее, крепче и ещё может долго воевать». И если Киев не пойдёт на мирное урегулирование в этом году, то ему «в следующем будет ещё сложнее».
«А потом и невозможно будет», - заключил белорусский лидер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль согласен со словами главы Белого дома Дональда Трампа о том, что украинский лидер Владимир Зеленский не заинтересован в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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