Лукашенко объяснил, почему Украине следует пойти на урегулирование в этом году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он абсолютно убеждён в достижении мира на Украине «если не в этом году, то в следующем». Об этом сообщает БелТА.

Путин: Украине стоило подумать о последствиях перед атаками по маркетплейсам

Политик указал, что «Россия мощнее, крепче и ещё может долго воевать». И если Киев не пойдёт на мирное урегулирование в этом году, то ему «в следующем будет ещё сложнее».

«А потом и невозможно будет», - заключил белорусский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль согласен со словами главы Белого дома Дональда Трампа о том, что украинский лидер Владимир Зеленский не заинтересован в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:РоссияУкраинаБелоруссияАлександр Лукашенко

Горячие новости

Все новости

партнеры