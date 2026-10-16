В ЛНР два человека погибли после удара БПЛА по «Газели»

Два человека погибли при атаке украинского беспилотника по автомобилю «Газель» в Новоайдарском муниципальном округе Луганской Народной Республики. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

В Саратовской области при атаке БПЛА погиб человек

Инцидент произошел близ села Смоляниново, отмечает RT.

«БПЛА атаковал «Газель», погибли двое мужчин. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», - написал Пасечник в мессенджере «Макс».

Ранее в Белгородской области ВСУ атаковали рейсовый автобус, пострадали четыре человека.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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