В ЛНР два человека погибли после удара БПЛА по «Газели»
16 октября 202612:41
Юлия Савченко
Два человека погибли при атаке украинского беспилотника по автомобилю «Газель» в Новоайдарском муниципальном округе Луганской Народной Республики. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
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