Котяков: В 2027 году едиными пособиями охватят 8 млн детей

Около 8 млн детей в России будет охвачено едиными пособиями в следующем году. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

В России пособие при рождении ребенка с 1 января вырастет до 28,4 тысячи рублей

Глава Минтруда назвал пособие основным стержневым мероприятием или мерой поддержки. На такие выплаты в 2027 году планируют выделить 1,23 трлн рублей из федерального бюджета и порядка 326 млрд из бюджетов регионов в качестве софинансирования по этим расходным обязательствам.

«По нашим прогнозным параметрам, этим пособием мы сможем охватить в следующем году порядка 8 миллионов детей среди получателей соответствующей выплаты», - цитирует Котякова РИА Новости.

Ранее в Минфине рассказали, что на поддержку российских семей с детьми планируют направить 10 трлн рублей.

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ФОТО: РИА Новости
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